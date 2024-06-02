Кліматична активістка пошкодила картину Моне в музеї Парижа

У Франції затримали кліматичну активістку, яка приклеїла постер до картини Клода Моне "Макове поле" в паризькому музеї Орсе.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.

Це була остання з кількох акцій протесту групи Food Riposte, спрямованих проти творів мистецтва у Франції із закликами до дій на захист запасів продовольства від подальшої шкоди для клімату.

Активістка приклеїла постер, який покрив близько половини картини.

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AP

Група заявила, що зображення на постері це має показати, як виглядатиме поле у 2100 році, "спустошене полум'ям і посухою", якщо не буде вжито більше заходів для боротьби зі зміною клімату.

За повідомленням паризької поліції, жінку затримали до завершення розслідування.

Невідомо, чи спричинив інцидент пошкодження картини. Музей не відповів на запити про коментарі.

Нагадаємо, на початку травня дві похилі активістки британського кліматичного руху Just Stop Oil ("Просто зупиніть нафту") влаштували акцію протесту в Британській бібліотеці в Лондоні, спробувавши розбити захисне скло, яке накриває копію Великої хартії вольностей.

Минулого року в Лондоні поліція арештувала двох екоактивістів руху Just Stop Oil, які пошкодили скло в картині Дієго Веласкеса "Венера з дзеркалом".