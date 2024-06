Климатические активистки открыли огнетушитель вблизи свадьбы британского герцога

Британские климатические активисты из группы Just Stop Oil ("Просто остановите нефть") 7 июня открыли огнетушитель возле Честерского собора в Англии, где свою свадьбу справлял герцог Вестминстерский Хью Гросвенор.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на Sky News.

33-летний миллиардер Гросвенор вместе с 31-летней невестой Оливией Хэнсон направлялись к собору, когда протестующие из Just Stop Oil распылили в воздухе оранжевую порошковую краску из огнетушителя.

Через несколько секунд сотрудники полиции отобрали огнетушитель у демонстрантов и вывели их прочь.

Реклама:

🚨 BREAKING: JUST STOP OIL DISRUPT DUKE OF WESTMINSTER'S WEDDING



Hugh Grosvenor: inherits £10 billion.

Young people: inherit societal collapse.



🔥 Take action with us — https://t.co/7BzUVS0A3x pic.twitter.com/SttUAvIm1M