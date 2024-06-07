Климатические активистки открыли огнетушитель вблизи свадьбы британского герцога

Британские климатические активисты из группы Just Stop Oil ("Просто остановите нефть") 7 июня открыли огнетушитель возле Честерского собора в Англии, где свою свадьбу справлял герцог Вестминстерский Хью Гросвенор.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на Sky News.

33-летний миллиардер Гросвенор вместе с 31-летней невестой Оливией Хэнсон направлялись к собору, когда протестующие из Just Stop Oil распылили в воздухе оранжевую порошковую краску из огнетушителя.

Через несколько секунд сотрудники полиции отобрали огнетушитель у демонстрантов и вывели их прочь.

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🚨 BREAKING: JUST STOP OIL DISRUPT DUKE OF WESTMINSTER'S WEDDING



Hugh Grosvenor: inherits £10 billion.

Young people: inherit societal collapse.



🔥 Take action with us — https://t.co/7BzUVS0A3x pic.twitter.com/SttUAvIm1M — Just Stop Oil (@JustStop_Oil) June 7, 2024

В полиции Чешира заявили о задержании двух женщин "вскоре после 13:00 в пятницу" по подозрению в нарушении общественного порядка.

"69-летняя женщина из Манчестера и 73-летняя женщина из Саффолка сейчас находятся под стражей в полиции", – добавили там.

Just Stop Oil утверждает, что задержанные – 73-летняя сиделка из Норфолка Полли и 69-летняя медсестра Шейла из Бристоля – протестовали против "богатства миллиардеров" и пытались привлечь внимание к климатическому кризису.

Участники движения выступают за полное прекращение добычи нефти и газа и привлекают к себе внимание акциями, связанными с объектами искусства.

В прошлом году в Лондоне полиция арестовала двух экоактивистов движения Just Stop Oil, которые повредили стекло в картине Диего Веласкеса "Венера с зеркалом".

А в прошлом месяце пенсионерки-активистки Just Stop Oil попытались разбить защитное стекло, которое накрывает копию Великой хартии вольностей.