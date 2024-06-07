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Климатические активистки открыли огнетушитель вблизи свадьбы британского герцога

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Новости — Пятница, 7 июня 2024, 16:53 — Олег Павлюк

Британские климатические активисты из группы Just Stop Oil ("Просто остановите нефть") 7 июня открыли огнетушитель возле Честерского собора в Англии, где свою свадьбу справлял герцог Вестминстерский Хью Гросвенор.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на Sky News.

33-летний миллиардер Гросвенор вместе с 31-летней невестой Оливией Хэнсон направлялись к собору, когда протестующие из Just Stop Oil распылили в воздухе оранжевую порошковую краску из огнетушителя.

Через несколько секунд сотрудники полиции отобрали огнетушитель у демонстрантов и вывели их прочь.

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В полиции Чешира заявили о задержании двух женщин "вскоре после 13:00 в пятницу" по подозрению в нарушении общественного порядка.

"69-летняя женщина из Манчестера и 73-летняя женщина из Саффолка сейчас находятся под стражей в полиции", – добавили там.

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Just Stop Oil утверждает, что задержанные – 73-летняя сиделка из Норфолка Полли и 69-летняя медсестра Шейла из Бристоля – протестовали против "богатства миллиардеров" и пытались привлечь внимание к климатическому кризису.

Участники движения выступают за полное прекращение добычи нефти и газа и привлекают к себе внимание акциями, связанными с объектами искусства.

В прошлом году в Лондоне полиция арестовала двух экоактивистов движения Just Stop Oil, которые повредили стекло в картине Диего Веласкеса "Венера с зеркалом".

А в прошлом месяце пенсионерки-активистки Just Stop Oil попытались разбить защитное стекло, которое накрывает копию Великой хартии вольностей.

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