Рекорд у Франції: 9-річна дівчинка хоче вступати в університет

Дев'ятирічна дівчинка стала однією з-поміж понад 728 тисяч кандидатів, які зареєструвались у Франції для отримання ступеня бакалавра.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на Le Figaro.

За даними французького Міністерства освіти, наймолодша в історії претендентка на вступ на бакалавріат зареєстрована в Національному центрі дистанційного навчання (CNED) – найбільшому закладі заочної освіти Франції.

У CNED дівчина вивчає математику, фізику та хімію. У її віці французькі школярі зазвичай ще відвідують початкові класи.

Реклама:

"Давно у нас не було такого молодого вступника. Коли я почув її вік, я попросив перевірити інформацію, тому що був дуже здивований", – прокоментував представник Міносвіти Франції Едуард Геффрей.

Водночас навіть успішне складання вступних іспитів не гарантує, що дівчинка вступить в університет. Минулого року наймолодшому вступнику було менш як 13 років, але жодну з його заявок на вступ не схвалили.

З іншого боку, зазначає Le Figaro, найстаршому кандидату на вступ на бакалавріат у Франції цього року – 76.

Як повідомлялось, з 2024 року всі студенти Барселонського університету відвідують обов'язковий курс про "кліматичну кризу" після протестів екоактивістів.