На премьера Дании совершили нападение в центре Копенгагена, нападавшего задержали

В центре Копенгагена неизвестный мужчина напал и ударил премьер-министра Дании Метте Фредериксен.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает DR.

Инцидент произошел в пятницу вечером. Полиция сообщила о задержании подозреваемого в нападении.

"Сегодня вечером на Култорвет произошел инцидент с участием премьер-министра. У нас есть арест по делу, которое мы сейчас расследуем. Сейчас у нас нет никаких дальнейших комментариев или замечаний по этому делу", – заявили в полиции.

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Премьер-министр шокирована инцидентом, но не имеет никаких комментариев, сообщили в правительстве.

"Премьер-министр Дании Метте Фредериксен сегодня подверглась нападению и избиению со стороны мужчины на улице Култорвет в Копенгагене. Метте, естественно, шокирована этим нападением. Должен сказать, что это потрясло всех нас, кто близок к ней", – отметил министр окружающей среды Магнус Хоунике (S) на X.

На данный момент информации об инциденте очень мало, и неизвестно, куда именно на теле Метте Фредериксен был нанесен удар и в какое время это произошло.

По словам очевидцев, с которыми общалось агентство Reuters, премьер после нападения выглядела шокированной, но не имела видимых признаков физического поражения.

Нападение произошло за два дня до того, как датчане пойдут на избирательные участки на выборах в Европарламент.

Три недели назад премьер-министр Словакии Роберт Фицо был серьезно ранен в результате покушения.

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