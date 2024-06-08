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Міністр фінансів Німеччини застеріг перед розпадом керівної коаліції

Новини — Субота, 8 червня 2024, 11:21 — Іванна Костіна

Під час дебатів щодо бюджету федеральний міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер з Вільної демократичної партії відкрито застеріг Соціал-демократичну партію та її голову Ларса Клінгбайля від розпаду коаліції.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Welt.

"Для підвищення податків і скасування боргового гальма йому доведеться шукати більшість за межами ВДП", – сказав Лінднер.

СДПН підписала коаліційну угоду, яка виключає підвищення податків і послаблення боргового гальма. Своїми останніми заявами Клінгбайль "публічно ставить під сумнів коаліційну угоду, хоча знає, що для нас вона є непорушною", заявив Лінднер.

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Критика політика ВДП на адресу партнера по коаліції СДПН стала відповіддю на коментарі Клінгбайля в інтерв'ю Reuters. Клінгбайль наполягав на тому, що бюджетний розрив у бюджеті на 2025 рік не може бути закритий виключно за рахунок економії.

"Що неприйнятно, так це просто урізати 30 або 40 мільярдів з федерального бюджету. Це б щось зруйнувало в цій країні. І це чіткий сигнал Крістіану Лінднеру, що ми, соціал-демократи, не підемо цим шляхом, і що необхідно знайти інші рішення", – заявив у четвер голова СДПН. Як варіанти він назвав або збільшення прибутків, або інший підхід до боргового гальма.

Тим не менш, Клінгбейль висловив впевненість, що федеральний кабінет міністрів узгодить проєкт бюджету 3 липня, як і було обіцяно.

Згідно з планами федерального міністра фінансів, базова податкова знижка буде збільшена, а ставки податку на прибуток будуть скориговані в кілька етапів до 2026 року. СДПН і Зелені відкидають ці плани.

Раніше міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що жорсткі обмеження на державні запозичення, передбачені законодавством ФРН, не мають призводити до скорочення необхідних витрат на оборону.

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Німеччина
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