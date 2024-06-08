Министр финансов Германии предостерег перед распадом правящей коалиции

Во время дебатов по бюджету федеральный министр финансов Германии Кристиан Линднер из Свободной демократической партии открыто предостерег Социал-демократическую партию и ее председателя Ларса Клингбайля от распада коалиции.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Welt.

"Для повышения налогов и отмены долгового тормоза ему придется искать большинство за пределами СДП", – сказал Линднер.

СДПГ подписала коалиционное соглашение, которое исключает повышение налогов и ослабление долгового тормоза. Своими последними заявлениями Клингбайль "публично ставит под сомнение коалиционное соглашение, хотя знает, что для нас оно является незыблемым", заявил Линднер.

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Критика политика СвДП в адрес партнера по коалиции СДПГ стала ответом на комментарии Клингбайля в интервью Reuters. Клингбайль настаивал на том, что бюджетный разрыв в бюджете на 2025 год не может быть закрыт исключительно за счет экономии.

"Что неприемлемо, так это просто урезать 30 или 40 миллиардов из федерального бюджета. Это бы что-то разрушило в этой стране. И это четкий сигнал Кристиану Линднеру, что мы, социал-демократы, не пойдем этим путем, и что необходимо найти другие решения", – заявил в четверг председатель СДПГ. В качестве вариантов он назвал либо увеличение доходов, либо другой подход к долговому тормозу.

Тем не менее, Клингбейль выразил уверенность, что федеральный кабинет министров согласует проект бюджета 3 июля, как и было обещано.

Согласно планам федерального министра финансов, базовая налоговая скидка будет увеличена, а ставки налога на прибыль будут скорректированы в несколько этапов до 2026 года. СДПГ и Зеленые отвергают эти планы.

Ранее министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что жесткие ограничения на государственные заимствования, предусмотренные законодательством ФРГ, не должны приводить к сокращению необходимых расходов на оборону.