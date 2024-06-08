ЗМІ: НАТО планує створити нову посаду спеціального посланника в Україні

НАТО зважує плани щодо призначення нового постійного посланника в Україні, який базуватиметься в Києві.

Цю інформацію підтвердили Foreign Policy західні посадовці і помічники конгресменів США, знайомі з цим питанням, передає "Європейська правда".

План, який буде представлений на саміті НАТО у Вашингтоні в липні, передбачає створення нової посади "старшого цивільного представника" НАТО в Україні за зразком аналогічної посади, яку НАТО мав в Афганістані під час своєї майже двадцятирічної присутності там. Новий посланник координуватиме підтримку України з боку Альянсу, в тому числі потоки військової допомоги Києву від різних західних країн.

Високопоставлена посада також стане політичним сигналом як для України, так і для Росії про прихильність Альянсу до боротьби Києва.

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Деякі західні посадовці вітають створення нової посади посланника як частину більшого пакету підтримки України з боку НАТО, який буде представлений на майбутньому саміті у Вашингтоні і спрямований на посилення того, що альянс візьме на себе більш формальну роль у координації західної підтримки України.

"Ми шукаємо способи інституціоналізувати частину двосторонньої підтримки, яка надходить в Україну, і передати її альянсу НАТО, щоб забезпечити більшу узгодженість цієї допомоги і гарантувати, що в рамках альянсу буде адекватний розподіл тягаря в нашій колективній підтримці України", – заявила журналістам Джуліанна Сміт, посол США при НАТО.

Проте інші офіційні особи в НАТО в приватних розмовах розглядають роль посланника як частину урізаного пакету допомоги, який не відповідає головній меті Києва – формальному приєднанню до альянсу.

"Це частина втішного призу, який ми всі намагаємося створити. Це ще один приклад того, що ми робимо замість того, чого насправді хоче від нас Україна", – сказав один з посадовців НАТО, який говорив на умовах анонімності, щоб обговорити чутливі внутрішні дискусії в НАТО.

Як повідомлялося, Північноатлантичний альянс і Україна планують підписати угоду про розширення співпраці у сфері оборонних технологій та обміні розвідданими про можливості Росії в галузі радіоелектронної боротьби.

Також стало відомо, що генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг відмовляється від планів створення п'ятирічного фонду військової допомоги Україні після того, як зіткнувся з протидією з боку членів Альянсу.