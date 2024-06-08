СМИ: НАТО планирует создать новую должность специального посланника в Украине

НАТО взвешивает планы по назначению нового постоянного посланника в Украине, который будет базироваться в Киеве.

Эту информацию подтвердили Foreign Policy западные чиновники и помощники конгрессменов США, знакомые с этим вопросом, передает "Европейская правда".

План, который будет представлен на саммите НАТО в Вашингтоне в июле, предусматривает создание новой должности "старшего гражданского представителя" НАТО в Украине по образцу аналогичной должности, которую НАТО имел в Афганистане во время своего почти двадцатилетнего присутствия там. Новый посланник будет координировать поддержку Украины со стороны Альянса, в том числе потоки военной помощи Киеву от различных западных стран.

Высокопоставленная должность также станет политическим сигналом как для Украины, так и для России о приверженности Альянса к борьбе Киева.

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Некоторые западные чиновники приветствуют создание новой должности посланника как часть большего пакета поддержки Украины со стороны НАТО, который будет представлен на предстоящем саммите в Вашингтоне и направлен на усиление того, что альянс возьмет на себя более формальную роль в координации западной поддержки Украины.

"Мы ищем способы институционализировать часть двусторонней поддержки, которая поступает в Украину, и передать ее альянсу НАТО, чтобы обеспечить большую согласованность этой помощи и гарантировать, что в рамках альянса будет адекватное распределение бремени в нашей коллективной поддержке Украины", – заявила журналистам Джулианна Смит, посол США при НАТО.

Однако другие официальные лица в НАТО в частных разговорах рассматривают роль посланника как часть урезанного пакета помощи, который не соответствует главной цели Киева – формальному присоединению к альянсу.

"Это часть утешительного приза, который мы все пытаемся создать. Это еще один пример того, что мы делаем вместо того, чего на самом деле хочет от нас Украина", – сказал один из чиновников НАТО, который говорил на условиях анонимности, чтобы обсудить чувствительные внутренние дискуссии в НАТО.

Как сообщалось, Североатлантический альянс и Украина планируют подписать соглашение о расширении сотрудничества в сфере оборонных технологий и обмене разведданными о возможностях России в области радиоэлектронной борьбы.

Также стало известно, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отказывается от планов создания пятилетнего фонда военной помощи Украине после того, как столкнулся с противодействием со стороны членов Альянса.