На выборах в Европарламент в Словакии первое место заняла словацкая оппозиционная партия "Прогрессивная Словакия", а партия премьер-министра Роберта Фицо пришла второй.

Об этом сообщило издание Aktuality, ссылаясь на неофициальные данные из среды политических партий, пишет "Европейская правда".

По неофициальным результатам, "Прогрессивная Словакия" получила 27,8% голосов, а партия власти SMER Роберта Фицо – 24,8%.

Словаки выбирали 15 евродепутатов на пятилетний срок. В составе Европарламента всего будет 720 евродепутатов. Вероятно, "Прогрессивная Словакия" получит 6 из 15 мест, а SMER – 5.

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Количество мандатов все еще может быть скорректировано, если партия SaS и демократы пересекут 5-процентный барьер, который, по предварительным результатам, они не преодолели.

Для SMER результат является улучшением по сравнению с выборами 2019 года, когда партия получила на два места и на 10% меньше. Лучшие результаты в этом году и для "Прогрессивной Словакии", которая на прошлых выборах получила 4 мандата в коалиции со Spolu.

Третье место (12,5%) заняла крайне правая Республиканская партия во главе с Миланом Угриком, чьи политические предпочтения иногда считают близкими к нацистским. Угрик в словацком политикуме – один из основных недругов Украины. У партии, прогнозируют, будет два мандата.

Четвертое место (7,18%) заняла партия "Голос", основанная новоизбранным президентом и соратником Фицо Питером Пеллегрини. Пятым пришло Христианско-демократическое движение (7,15%). Эти политсилы в Европарламенте будут представлять по одному депутату.

Таким образом, сейчас депутаты пяти политических партий Словакии проходят в Европейский парламент.

По данным источников Aktuality, явка избирателей была выше 34%. В голосовании приняли участие более 1,5 миллиона избирателей. Пять лет назад явка была ниже – 22,74%.

Выборы в Словакии состоялись на фоне покушения на премьер-министра Роберта Фицо, которое произошло в прошлом месяце.

Словаки голосовали на евровыборах накануне, зато в воскресенье голосование проходит в 21 стране ЕС.

Детали читайте в статье: Евросоюз ищет новых лидеров. Как будут выбирать руководство ЕС и что это означает для Украины.