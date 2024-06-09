Байден відвідає американське кладовище у Франції, яке проігнорував Трамп

Президент США Джо Байден і його дружина Джилл завершать свою поїздку до Франції в неділю візитом на американське кладовище, яке колишній президент Дональд Трамп відмовився відвідати в 2018 році, викликавши широку критику.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило агентство Reuters.

Байдени відвідають американське кладовище в Белью, приблизно за 85 км на схід від Парижа, щоб віддати шану американським солдатам і морським піхотинцям, загиблим під час Першої світової війни.

Байден балотується проти Трампа на президентських виборах у листопаді. Цей візит дасть йому ще один шанс створити контраст із суперником.

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Під час поїздки до Франції у 2018 році Трамп не відвідав цей цвинтар, і Білий дім пояснив, що це сталось через погодні умови.

Однак у подальших повідомленнях преси стало відомо, що Трамп сказав помічникам про своє небажання їхати на кладовище, оскільки він вважає загиблих солдатів "невдахами". Трамп спростував ці коментарі, хоча пізніше їх підтвердив тодішній керівник його штабу Джон Келлі.

Відповідаючи на запитання минулого тижня про поїздку Байдена на американське кладовище, речниця Білого дому Карін Жан-П’єр сказала: "Він не просто президент. Правда? Він головнокомандувач".

Байден прибув до Франції з нагоди дня висадки союзних сил у Нормандії у Другій світовій війні. У своїй промові нагадав про важливість захисту демократії та повномасштабне російське вторгнення в Україну.

У Франції Байден провів зустріч з президентом Володимиром Зеленським, на якій оголосив про новий пакет допомоги Україні на $225 млн.