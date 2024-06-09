Байден посетит американское кладбище во Франции, которое проигнорировал Трамп

Президент США Джо Байден и его жена Джилл завершат свою поездку во Францию в воскресенье визитом на американское кладбище, которое бывший президент Дональд Трамп отказался посетить в 2018 году, вызвав широкую критику.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило агентство Reuters.

Байдены посетят американское кладбище в Белью, примерно в 85 км к востоку от Парижа, чтобы отдать дань уважения американским солдатам и морским пехотинцам, погибшим во время Первой мировой войны.

Байден баллотируется против Трампа на президентских выборах в ноябре. Этот визит даст ему еще один шанс создать контраст с соперником.

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Во время поездки во Францию в 2018 году Трамп не посетил это кладбище, и Белый дом объяснил, что это произошло из-за погодных условий.

Однако в дальнейших сообщениях прессы стало известно, что Трамп сказал помощникам о своем нежелании ехать на кладбище, поскольку он считает погибших солдат "неудачниками". Трамп опроверг эти комментарии, хотя позже их подтвердил тогдашний руководитель его штаба Джон Келли.

Отвечая на вопрос на прошлой неделе о поездке Байдена на американское кладбище, пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер сказала: "Он не просто президент. Правда? Он главнокомандующий".

Байден прибыл во Францию по случаю дня высадки союзных сил в Нормандии во Второй мировой войне. В своей речи напомнил о важности защиты демократии и полномасштабном российском вторжении в Украину.

Во Франции Байден провел встречу с президентом Владимиром Зеленским, на которой объявил о новом пакете помощи Украине на $225 млн.