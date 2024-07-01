Прем'єр Вірменії заявив про недоречність розмов про референдум щодо членства в ЄС

Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян вважає передчасними розмови про організацію референдуму щодо членства країни в ЄС.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє News.am.

Пашинян згадав про слухання у Національних зборах Вірменії довкола питання організації референдуму про членство країни в ЄС.

"Я сам, виступаючи з трибуни Європейського парламенту, заявив, що Вірменія готова бути ближчою до ЄС настільки, наскільки Євросоюз вважатиме це можливим. Якби я думав, що народ Вірменії не поділяє цю ідею, то не виступив би з такою заявою.

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Зараз у чому завдання? Провести референдум, щоб дізнатися думку народу? Вибачте, я як посадова особа, уповноважена представляти народ Вірменії, знаю думку народу Вірменії", – сказав він.

За словами прем'єра, якщо референдум має бути, то доведеться провести агіткампанію.

"У такому разі люди ставитимуть нам запитання: як, коли, в який час, якими кроками? ЄС хоче цього чи не хоче? Мені скажуть: ви заявили про те, що Вірменія готова бути ближчою до ЄС настільки, наскільки Євросоюз вважатиме це можливим.

А зараз питання: наскільки ЄС до цього готовий? Але я сьогодні не можу дати відповідь на це запитання", – зізнався Пашинян.

За його словами, сьогодні і в ЄС відбуваються процеси, і вони повинні це оцінити. "У ЄС відбуваються вибори, результати яких викликають щонайменше певні питання", – підсумував прем'єр-міністр.

Нагадаємо, у квітні Європарламент ухвалив резолюцію, що пропонує розглянути можливість надання Вірменії кандидатського статусу на вступ у ЄС.

Після того вірменський прем'єр Нікол Пашинян заявив, що ця резолюція має стати предметом обговорення у Вірменії.

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