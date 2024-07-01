Туреччина протягом року поставить Естонії 100 бронемашин

Туреччина протягом року планує поставити Естонії 100 броньованих автомобілів YÖRÜK 4X4.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Anadolu.

Естонія стала шостою країною та третім членом НАТО, який закупив бронемашини YÖRÜK 4X4, які будуть адаптовані до конкретних потреб армії балтійської країни.

Anadolu

Зазначають, що в межах контракту Туреччина вперше експортуватиме конфігурацію YÖRÜK 4X4 з подовженою колісною базою.

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Повідомляли, що президент Естонії Алар Каріс у межах візиту до Туреччини відвідав компанію Nurol Makina, яка входить до числа провідних виробників турецького оборонпрому.

За словами Каріса, Таллінн віддає перевагу військовій техніці Nurol Makina через її якість.

"Естонія й Туреччина перебувають на передовій лінії НАТО. Обом країнам добре відомо, що означає безпосередньо протистояти основним загрозам Альянсу. Тому я впевнений, що ваші машини добре послужать силам оборони Естонії, як у захисті нашої країни, так і в захисті Альянсу загалом", – зазначив президент.

У жовтні 2023 року Естонський центр оборонних інвестицій та Nurol Makina підписали контракт на поставку в Естонію 100 YÖRÜK 4X4.

Минулого тижня прем'єр Польщі Дональд Туск підтвердив, що Польща, Литва, Латвія та Естонія закликали Євросоюз побудувати оборонну лінію вздовж кордону з Росією і Білоруссю.

Раніше ЗМІ повідомили, що Польща, Литва, Латвія та Естонія закликали в середу Європейський Союз побудувати оборонну лінію вздовж кордону з Росією і Білоруссю.

Нагадаємо, у січні міністри оборони Естонії, Латвії та Литви схвалили створення спільної балтійської зони оборони на східному кордоні, де країни межують із Росією та Білоруссю.