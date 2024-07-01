Турция в течение года поставит Эстонии 100 бронемашин в течение года

Турция в течение года планирует поставить Эстонии 100 бронеавтомобилей YÖRÜK 4X4.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Anadolu.

Эстония стала шестой страной и третьим членом НАТО, который закупил бронемашины YÖRÜK 4X4, которые будут адаптированы к конкретным потребностям армии балтийской страны.

Anadolu

Отмечается, что в рамках контракта Турция впервые будет экспортировать конфигурацию YÖRÜK 4X4 с удлиненной колесной базой.

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Сообщалось, что президент Эстонии Алар Карис в рамках визита в Турцию посетил компанию Nurol Makina, которая входит в число ведущих производителей турецкого оборонпрома.

По словам Кариса, Таллин отдает предпочтение военную технику Nurol Makina из-за ее качества.

"Эстония и Турция находятся на передовой линии НАТО. Обеим странам хорошо известно, что значит напрямую противостоять основным угрозам Альянсу. Поэтому я уверен, что ваши машины хорошо послужат силам обороны Эстонии, как в защите нашей страны, так и в защите Альянса в целом", – отметил президент.

В октябре 2023 года Эстонский центр оборонных инвестиций и Nurol Makina подписали контракт на поставку в Эстонию 100 YÖRÜK 4X4.

На прошлой неделе премьер Польши Дональд Туск подтвердил, что Польша, Литва, Латвия и Эстония призвали Евросоюз построить оборонительную линию вдоль границы с Россией и Беларусью.

Ранее СМИ сообщили, что Польша, Литва, Латвия и Эстония призвали в среду Европейский Союз построить оборонительную линию вдоль границы с Россией и Беларусью.

Напомним, в январе министры обороны Эстонии, Латвии и Литвы одобрили создание совместной балтийской зоны обороны на восточной границе, где страны граничат с Россией и Беларусью.