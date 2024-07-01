Турция в течение года поставит Эстонии 100 бронемашин в течение года
Новости — Понедельник, 1 июля 2024, 17:50 —
Турция в течение года планирует поставить Эстонии 100 бронеавтомобилей YÖRÜK 4X4.
Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Anadolu.
Эстония стала шестой страной и третьим членом НАТО, который закупил бронемашины YÖRÜK 4X4, которые будут адаптированы к конкретным потребностям армии балтийской страны.
Отмечается, что в рамках контракта Турция впервые будет экспортировать конфигурацию YÖRÜK 4X4 с удлиненной колесной базой.
Сообщалось, что президент Эстонии Алар Карис в рамках визита в Турцию посетил компанию Nurol Makina, которая входит в число ведущих производителей турецкого оборонпрома.
По словам Кариса, Таллин отдает предпочтение военную технику Nurol Makina из-за ее качества.
"Эстония и Турция находятся на передовой линии НАТО. Обеим странам хорошо известно, что значит напрямую противостоять основным угрозам Альянсу. Поэтому я уверен, что ваши машины хорошо послужат силам обороны Эстонии, как в защите нашей страны, так и в защите Альянса в целом", – отметил президент.
В октябре 2023 года Эстонский центр оборонных инвестиций и Nurol Makina подписали контракт на поставку в Эстонию 100 YÖRÜK 4X4.
На прошлой неделе премьер Польши Дональд Туск подтвердил, что Польша, Литва, Латвия и Эстония призвали Евросоюз построить оборонительную линию вдоль границы с Россией и Беларусью.
Ранее СМИ сообщили, что Польша, Литва, Латвия и Эстония призвали в среду Европейский Союз построить оборонительную линию вдоль границы с Россией и Беларусью.
Напомним, в январе министры обороны Эстонии, Латвии и Литвы одобрили создание совместной балтийской зоны обороны на восточной границе, где страны граничат с Россией и Беларусью.