На українсько-польському кордоні відновили пропуск вантажівок

На кордоні з Польщею відновлено пропуск вантажного транспорту.

Про це у Telegram повідомила Державна митна служба України, передає "Європейська правда".

"У зв'язку з врегулюванням польською стороною питання перетину кордону вантажівками з українською реєстрацією, відновлено пропуск вантажних транспортних засобів через пункти пропуску на кордоні з Республікою Польща, розташованих у зоні діяльності Львівської митниці", – зазначено в повідомленні.

Як повідомлялося, пропуск вантажівок було припинено з 00:00 1 липня.

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Україна повідомила Єврокомісії про призупинення Польщею пропуску українських вантажівок, які не мають дозволів на міжнародні вантажні перевезення.

Нагадаємо, 20 червня ЄС продовжив дію "транспортного безвізу" з Україною ще на рік із можливістю його автоматичної пролонгації до кінця 2025 року, але угода містить оновлення.

Докладно про зміни в угоді – в колонці заступника міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Сергія Деркача "Транспортний безвіз" за оновленими правилами: про що домовились Україна та ЄС.