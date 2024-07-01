На украинско-польской границе возобновили пропуск грузовиков

На границе с Польшей восстановлен пропуск грузового транспорта.

Об этом в Telegram сообщила Государственная таможенная служба Украины, передает "Европейская правда".

"В связи с урегулированием польской стороной вопроса пересечения границы грузовиками с украинской регистрацией, восстановлен пропуск грузовых транспортных средств через пункты пропуска на границе с Республикой Польша, расположенных в зоне деятельности Львовской таможни", – говорится в сообщении.

Как сообщалось, пропуск грузовиков был прекращен с 00:00 1 июля.

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Украина сообщила Еврокомиссии о приостановлении Польшей пропуска украинских грузовиков, которые не имеют разрешений на международные грузовые перевозки.

Напомним, 20 июня ЕС продлил действие "транспортного безвиза" с Украиной еще на год с возможностью его автоматической пролонгации до конца 2025 года, но соглашение содержит обновления.

Подробно об изменениях в соглашении – в колонке заместителя министра развития общин, территорий и инфраструктуры Сергея Деркача "Транспортный безвиз" по обновленным правилам: о чем договорились Украина и ЕС.