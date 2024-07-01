Глава МЗС Естонії: Санкції проти Білорусі скорочують можливості РФ

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна заявив, що посилення Євросоюзом санкцій проти Білорусі перешкоджатиме ухиленню від них Росією.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Postimees.

Глава зовнішньополітичного відомства заявив, що після того, як 1 липня набули чинності ці обмеження, ухилятися від санкцій проти РФ буде набагато складніше.

За його словами, додаткові санкції проти Білорусі краще, ніж раніше, прив'язані до обмежувальних заходів щодо Росії.

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"Тим самим скорочуються можливості РФ за допомогою Білорусі отримувати доступ до низки товарів, які потрібні Росії на полі бою в агресії проти України", – зазначив Цахкна.

Глава МЗС визнав, що, хоча ЄС запровадив проти РФ широкі санкції, через Білорусь Москва все ж отримувала необхідні для війни матеріали.

Рада ЄС 29 червня ухвалила санкції проти білоруської економіки, які покликані віддзеркалити деякі з обмежувальних заходів проти Росії і таким чином вирішити проблему обходу санкцій.

Нагадаємо, Рада ЄС у понеділок, 24 червня, також ухвалила 14-й пакет економічних та індивідуальних обмежувальних заходів проти РФ, які вперше після повномасштабного вторгнення Росії в Україну передбачають санкції проти російського газу.

Серед осіб, на яких розширили санкції Євросоюзу у рамках 14-го пакета, опинилися матір очільника Чечні Рамзана Кадирова, очільник Військово-морського флоту РФ та багато інших російських посадовців, а також табір "Артек" та актор Іван Охлобистін.