Глава МИД Эстонии: Санкции против Беларуси сокращают возможности РФ

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна заявил, что ужесточение Евросоюзом санкций против Беларуси будет препятствовать уклонению от них Россией.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Postimees.

Глава внешнеполитического ведомства заявил, что после того, как 1 июля вступили в силу эти ограничения, уклоняться от санкций против РФ будет гораздо сложнее.

По его словам, дополнительные санкции против Беларуси лучше, чем раньше, привязаны к ограничительным мерам в отношении России.

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"Тем самым сокращаются возможности РФ с помощью Беларуси получать доступ к ряду товаров, которые нужны России на поле боя в агрессии против Украины", – отметил Цахкна.

Глава МИД признал, что, хотя ЕС ввел против РФ широкие санкции, через Беларусь Москва все же получала необходимые для войны материалы.

Совет ЕС 29 июня принял санкции против белорусской экономики, которые призваны отразить некоторые из ограничительных мер против России и таким образом решить проблему обхода санкций.

Напомним, Совет ЕС в понедельник, 24 июня, принял 14-й пакет экономических и индивидуальных ограничительных мер против РФ, которые впервые после полномасштабного вторжения России в Украину предусматривают санкции против российского газа.

Среди лиц, на которых расширили санкции Евросоюза в рамках 14-го пакета, оказались мать главы Чечни Рамзана Кадырова, глава Военно-морского флота РФ и многие другие российские чиновники, а также лагерь "Артек" и актер Иван Охлобыстин.