Посадовець НАТО: Російська нафтопереробка внаслідок ударів України скоротилась на майже 17%

Українські удари різними типами зброї мали суттєвий вплив на російську економіку і в НАТО очікують, що вони продовжаться.

Про це, як повідомляє кореспондент "Європейської правди", заявив високопосадовець НАТО на полях саміту Альянсу у Вашингтоні.

Він зазначив, що українські удари з допомогою різних типів зброї здатні досягати вглиб Росії і чинять суттєвий вплив на російську економіку.

"Ми дійсно бачимо, що удари України по російській території мають вплив на російську економіку, на нафтопереробку, на російський експорт енергоносіїв", – сказав посадовець.

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За його словами, цей вплив настільки великий, що Росія запровадила внутрішні обмеження на експорт бензину та інші обмеження.

"Обсяг російської нафтопереробки скоротився на близько 17%. Гадаю, ми і надалі будемо це спостерігати, оскільки Україна використовує різні типи зброї, і це матиме подальший вплив на російську економіку", – сказав посадовець.

У травні в США заявляли, що удари українських безпілотників по російській енергетичній інфраструктурі на початку цього року вивели з ладу 14% нафтопереробних потужностей РФ і призвели до зростання внутрішніх цін на паливо.

Нагадаємо, в березні у ЗМІ з'являлася інформація, що США нібито закликали Київ більше не завдавати ударів по російських НПЗ та іншій енергетичній інфраструктурі

Посол України у США Оксана Маркарова запевнила, що не отримувала офіційних повідомлень Вашингтона з забороною для Києва бити по нафтопереробних заводах у Росії власною зброєю.