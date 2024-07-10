Чиновник НАТО: Российская нефтепереработка в результате ударов Украины сократилась почти на 17%

Украинские удары различными типами оружия имели существенное влияние на российскую экономику и в НАТО ожидают, что они продолжатся.

Об этом, как сообщает корреспондент "Европейской правды", заявил высокопоставленный чиновник НАТО на полях саммита Альянса в Вашингтоне.

Он отметил, что украинские удары с помощью различных типов оружия способны достигать вглубь России и оказывают существенное влияние на российскую экономику.

"Мы действительно видим, что удары Украины по российской территории имеют влияние на российскую экономику, на нефтепереработку, на российский экспорт энергоносителей", – сказал чиновник.

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По его словам, это влияние настолько велико, что Россия ввела внутренние ограничения на экспорт бензина и другие ограничения.

"Объем российской нефтепереработки сократился на около 17%. Думаю, мы и в дальнейшем будем это наблюдать, поскольку Украина использует различные типы оружия, и это будет иметь дальнейшее влияние на российскую экономику", – сказал чиновник.

В мае в США заявляли, что удары украинских беспилотников по российской энергетической инфраструктуре в начале этого года вывели из строя 14% нефтеперерабатывающих мощностей РФ и привели к росту внутренних цен на топливо.

Напомним, в марте в СМИ появлялась информация, что США якобы призвали Киев больше не наносить удары по российским НПЗ и другой энергетической инфраструктуре

Посол Украины в США Оксана Маркарова заверила, что не получала официальных сообщений Вашингтона с запретом для Киева бить по нефтеперерабатывающим заводам в России собственным оружием.