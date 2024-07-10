Сенатор США: Повільна допомога Україні не стримала ескалацію, а видовжила війну

Лідер республіканців у Сенаті США Мітч Макконнелл заявив, що зволікання з допомогою Україні лише видовжило війну.

Як повідомляє кореспондент "Європейської правди", про це він заявив під час виступу в Інституті Рейгана у Вашингтоні.

Він наголосив, що українцям на полі бою не потрібні сумніви, а потрібні інструменти, щоб захистити себе, щоб збільшити ціну агресії для агресора і сторити умови для розмови з позиції сили.

"Повільна допомога Україні не стримала Росію від ескалації, вона лише гарантувала, що цей жахливий конфлікт триватиме довше і буде більш кривавим", – сказав Макконнелл.

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Зволікання з подальшою допомогою ослабить Україну і створить ризики заохочення кожного тирана, якого західні країни хочуть здолати, – зазначив сенатор.

"Безпека вільного світу буде або посилена перемогою наших друзів, або послаблена їхньою поразкою", – наголосив він.

Нагадаємо, президент Словаччини Петер Пеллегріні заявив, що його країна виступає за стриманість у переговорах про вступ України в НАТО, щоб не допустити ескалації.

А президент Польщі Анджей Дуда на пресконференції виступив проти відправки польських військових в Україну та сподівається, що "Росія не доведе до такої ситуації".