Сенатор США: Медленная помощь Украине не сдержала эскалацию, а удлинила войну

Лидер республиканцев в Сенате США Митч Макконнелл заявил, что промедление с помощью Украине только удлинило войну.

Как сообщает корреспондент "Европейской правды", об этом он заявил во время выступления в Институте Рейгана в Вашингтоне.

Он отметил, что украинцам на поле боя не нужны сомнения, а нужны инструменты, чтобы защитить себя, чтобы увеличить цену агрессии для агрессора и создать условия для разговора с позиции силы.

"Медленная помощь Украине не сдержала Россию от эскалации, она лишь гарантировала, что этот ужасный конфликт будет продолжаться дольше и будет более кровавым", – сказал Макконнелл.

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Промедление с дальнейшей помощью ослабит Украину и создаст риски поощрения каждого тирана, которого западные страны хотят одолеть, – отметил сенатор.

"Безопасность свободного мира будет или усилена победой наших друзей, или ослаблена их поражением", – подчеркнул он.

Напомним, президент Словакии Петер Пеллегрини заявил, что его страна выступает за сдержанность в переговорах о вступлении Украины в НАТО, чтобы не допустить эскалации.

А президент Польши Анджей Дуда на пресс-конференции выступил против отправки польских военных в Украину и надеется, что "Россия не доведет до такой ситуации".