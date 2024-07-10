Чи покарають Орбана в ЄС за фейкове "посередництво" з Кремлем щодо війни в Україні

У ЄС знову заговорили про покарання Угорщини та уряду Віктора Орбана, який навмисно зловживає своїм статусом головування в Раді ЄС.

Насамперед ідеться про його міжнародну активність, зокрема фейкове "посередництво" щодо припинення війни в Україні, де він використовує статус європейського головування без згоди інших членів ЄС.

Отже, у Євросоюзі почали всерйоз обговорювати дострокове припинення головування Угорщини.

Досі в ЄС ніколи не припиняли повноваження головуючої держави достроково, але можливості для цього є. Питання лише у наявності політичної волі, йдеться в статті редактора "Європейської правди" Сергія Сидоренка Непокараний Орбан: як Угорщина "на чолі" ЄС ламає правила у переговорах про Україну. Далі – стислий її виклад.

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Європейська правда" детально розповідала про візит Віктора Орбана до Києва.

Візит був проявом незвичної для Орбана адекватності.

ЄвроПравда отримувала сигнали від високопосадовців Євросоюзу: мовляв, от бачите, ми ж казали, що Орбан, коли отримає додаткові повноваження у ЄС, стане конструктивнішим. І у Києві, і у Брюсселі, і у європейських столицях почули також заяви Орбана про те, що він планує використовувати свої повноваження у Раді ЄС на користь України.

А далі все пішло шкереберть.

Як відомо, за кілька днів після Києва Орбан попрямував до Москви. Ця поїздка, що розірвала неформальне вето на поїздки лідерів ЄС до Кремля, вже викликала низку запитань – але треба визнати, що вона мало кого здивувала.

А після Москви угорський прем’єр попрямував до Китаю.

Всі ці поїздки Орбан намагається представити як свої миротворчі зусилля. Мовляв, він виконує роль посередника, комунікатора у домовленостях між Україною і Росією у переговорах про мир.

Наступну його зустріч нескладно спрогнозувати.

Цього тижня Віктор Орбан перебуває у США для участі у саміті НАТО. Але небагато сумніву, що він спробує зустрітися там із Дональдом Трампом, щоби "продати" йому свої послуги посередника.

Але одночасно Орбан стикнувся з проблемами і претензіями від колег у ЄС, аж до прямого засудження його візиту.

Слід зауважити, що головування у Раді ЄС не робить Угорщину "начальником Євросоюзу".

Навпаки, вона стає навіть більш обмеженою у діях – її заяви мають бути узгоджені з іншими державами. А у деяких сферах, у тому числі у зовнішній політиці, він взагалі не має права на жодні дії, окрім як за одностайною згодою членів ЄС та за дорученням високого представника ЄС з питань зовнішньої і безпекової політики Жозепа Борреля.

Орбан це правило порушив і навіть розвинув цілу теорію щодо того, чому він йде проти правил. Про це у повній версії статті.

У Брюсселі готуються до жорсткої дискусії з угорцями з цього приводу.

Тим паче, що у ЄС з’явився новий шлях покарання Угорщини, який не передбачає одностайності.

Немає жодних юридичних перепон, щоби на найближчому саміті відібрати у Угорщини крісло головування у Раді Євросоюзу.

Вже зараз джерела у Брюсселі наголошують на такій можливості, і вона точно звучатиме у вигляді "м’якої погрози" для Орбана на зустрічі послів держав-членів ЄС у середу, а потім – на засіданні Ради ЄС у закордонних справах 22 липня.

Однак чи вистачить у європейців політичної волі для цього кроку? Наразі відповідь на це питання є радше негативною.

Докладніше – у матеріалі Сергія Сидоренка Непокараний Орбан: як Угорщина "на чолі" ЄС ламає правила у переговорах про Україну.