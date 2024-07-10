Накажут ли Орбана в ЕС за фейковое "посредничество" с Кремлем по войне в Украине

В ЕС снова заговорили о наказании Венгрии и правительства Виктора Орбана, который намеренно злоупотребляет своим статусом председательства в Совете ЕС.

Прежде всего, речь идет о его международной активности, в том числе фейковом "посредничестве" по прекращению войны в Украине, где он использует статус европейского председательства без согласия других членов ЕС.

В общем, в Евросоюзе начали всерьез обсуждать досрочное прекращение председательства Венгрии.

До сих пор в ЕС никогда не прекращали полномочия председательствующего государства досрочно, но возможности для этого есть. Вопрос лишь в наличии политической воли, идет речь в статье редактора "Европейской правды" Сергея Сидоренко Безнаказанный Орбан: как Венгрия "во главе" ЕС ломает правила в переговорах об Украине. Далее – краткое ее изложение.

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Европейская правда" подробно рассказывала о визите Виктора Орбана в Киев.

Визит был проявлением необычной для Орбана адекватности.

ЕвроПравда получала сигналы от высокопоставленных чиновников Евросоюза: мол, вот видите, мы же говорили, что Орбан, когда получит дополнительные полномочия в ЕС, станет более конструктивным. И в Киеве, и в Брюсселе, и в европейских столицах услышали также заявления Орбана о том, что он планирует использовать свои полномочия в Совете ЕС в пользу Украины.

А дальше все пошло наперекосяк.

Как известно, через несколько дней после Киева Орбан направился в Москву. Эта поездка, разорвавшая неформальное вето на поездки лидеров ЕС в Кремль, уже вызвала ряд вопросов – но надо признать, что она мало кого удивила.

А после Москвы венгерский премьер направился в Китай.

Все эти поездки Орбан пытается представить как свои миротворческие усилия. Мол, он выполняет роль посредника, коммуникатора в договоренностях между Украиной и Россией в переговорах о мире.

Следующую его встречу несложно спрогнозировать.

На этой неделе Виктор Орбан находится в США для участия в саммите НАТО. Но немного сомнений, что он попытается встретиться там с Дональдом Трампом, чтобы "продать" ему свои услуги посредника.

Но одновременно Орбан столкнулся с проблемами и претензиями от коллег в ЕС, вплоть до прямого осуждения его визита.

Следует заметить, что председательство в Совете ЕС не делает Венгрию "начальником Евросоюза".

Наоборот, она становится даже более ограниченной в действиях – ее заявления должны быть согласованы с другими государствами. А в некоторых сферах, в том числе во внешней политике, он вообще не имеет права на какие-либо действия, кроме как по единодушному согласию членов ЕС и по поручению высокого представителя ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозепа Борреля.

Орбан это правило нарушил и даже развил целую теорию относительно того, почему он идет против правил. Об этом в полной версии статьи.

В Брюсселе готовятся к жесткой дискуссии с венграми по этому поводу.

Тем более, что в ЕС появился новый путь наказания Венгрии, который не предусматривает единодушия.

Нет никаких юридических преград, чтобы на ближайшем саммите отобрать у Венгрии кресло председательства в Совете Евросоюза.

Уже сейчас источники в Брюсселе отмечают такую возможность, и она точно будет звучать в виде "мягкой угрозы" для Орбана на встрече послов государств-членов ЕС в среду, а затем – на заседании Совета ЕС по иностранным делам 22 июля.

Однако хватит ли у европейцев политической воли для этого шага? Сейчас ответ на этот вопрос скорее отрицательный.

Подробнее – в материале Сергея Сидоренко Безнаказанный Орбан: как Венгрия "во главе" ЕС ломает правила в переговорах об Украине.