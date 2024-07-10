Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зустрівся зі своїм угорським колегою Петером Сійярто.

Як пише "Європейська правда", про це глава МЗС України повідомив у X (Twitter).

За словами Кулеби, він поінформував колегу про ситуацію на фронті, а також про підготовку до другого Саміту миру.

Met with my Hungarian counterpart Péter Szijjártó.



I briefed Peter on the situation on the frontline as well as the preparations for the second Peace summit. In this context, I emphasized that no peace initiatives can be based on Russia’s narratives.



The recent Russian attack… pic.twitter.com/3TZ9RXF311 Реклама: July 10, 2024

"У цьому контексті я підкреслив, що жодні мирні ініціативи не можуть ґрунтуватися на російських наративах", – зазначив він.

Міністр закордонних справ наголосив, що російський удар по дитячій лікарні "Охматдит" ще раз продемонстрував, що задобрювання лідера РФ Владіміра Путіна не приносить результатів, оскільки той прагне війни, і "ми повинні спільно змусити його прийняти справедливий і тривалий мир".

Кулеба вказав, що у розвиток домовленостей, досягнутих під час нещодавнього візиту прем'єра Угорщини Віктора Орбана до Києва, вони також обговорили подальші спільні кроки для розвитку двосторонніх відносин.

Раніше повідомляли, що в ЄС заговорили про покарання Угорщини та уряду Віктора Орбана за його міжнародну активність, у тому числі – за фейкове "посередництво" щодо припинення війни в Україні.

Нагадаємо, у понеділок президент Володимир Зеленський пояснив, чому глава уряду Угорщини Віктор Орбан не може бути посередником між Україною і Росією.

Віктор Орбан після поїздки до Москви розповів, як до останнього приховував ці плани від західних союзників, та пообіцяв більше "несподіваних зустрічей" найближчим часом.

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