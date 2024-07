Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зустрівся зі своїм угорським колегою Петером Сійярто.

За словами Кулеби, він поінформував колегу про ситуацію на фронті, а також про підготовку до другого Саміту миру.

Met with my Hungarian counterpart Péter Szijjártó.



I briefed Peter on the situation on the frontline as well as the preparations for the second Peace summit. In this context, I emphasized that no peace initiatives can be based on Russia’s narratives.



The recent Russian attack… pic.twitter.com/3TZ9RXF311

