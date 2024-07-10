В США пояснили, які ще системи ППО вони нададуть Україні

Сполучені штати Америки, Нідерланди, Німеччина, Італія та Румунія зробили у Вашингтоні спільну заяву про постачання Україні систем ППО.

Про це повідомляє кореспондент "Європейської правди".

П’ять держав-партнерів України оголосили про посилення української інтегрованої системи ППО для захисту від "триваючої агресії Росії, що включає цілеспрямовані напади на українські міста, цивільну та критично важливу інфраструктуру".

Як розповідала ЄвроПравда, оголошення про надання систем ППО зробив президент Байден, відкриваючи саміт НАТО.

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Спільна заява деталізує це постачання. Зокрема, йдеться про те, що США, Румунія та Німеччина надають "додаткові батареї Патріот", Італія – систему SAMP-T, а "Нідерланди та інші партнери" спільно надають компоненти системи Patriot, "для забезпечення роботи (ще однієї) додаткової батареї".

"Крім того, в найближчі місяці США та партнери мають намір надати Україні десятки систем тактичної протиповітряної оборони, включаючи системи NASAMS, HAWK, IRIS T-SLM, IRIS T-SLS та Gepard. Ці системи ще більше посилять протиповітряну оборону України", – йдеться у спільній заяві.

Крім 5 названих держав, у постачанні візьмуть участь також інші члени Альянсу, в тому числі Канада, Норвегія, Іспанія, Велика Британія. Додатково підкреслюється готовність забезпечити Україну "сотнями додаткових перехоплювачів для систем ППО впродовж наступного року".

Варто зуважити, що 4 з 5 "нових" систем ППО вже були оголошені раніше, а одна з них, німецька, вже поставлена на чергування ЗСУ. Однак обіцяна США додаткова система дійсно є новим постачанням. раніше у США анонсували "дуже позитивну відповідь" на прохання України про сім Patriot під час саміту НАТО.

Також днями Німеччина відзвітувала про відправку Україні боєприпасів до Patriot.