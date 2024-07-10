Генсек НАТО: Конкретные действия Альянса сделают членство Украины проще, когда наступит время

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что принятие новых членов в Альянс требует консенсуса, но шаги, которые делаются сейчас позволят упростить членство Украины, когда наступит подходящее время.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он заявил перед началом заседания Евроатлантического совета в Вашингтоне.

Он напомнил, что все союзники согласны что Украина станет членом Альянса, но слишком рано говорить, когда это произойдет.

"Чтобы пригласить нового союзника нам нужен консенсус. Мы движемся вместе с Украиной, Украина все ближе и ближе к членству и мы делаем это с помощью конкретных действий", – сказал Столтенберг.

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По его словам, сейчас вопрос лишь в формулировках, которые лидеры собираются согласовать позже сегодня.

"Тот факт, что мы будем иметь командование НАТО из 700 человек, расположенное в Германии, а также хабы в восточной части Альянса для упрощения обучения и помощь по безопасности для Украины также является частью приближения Украины к НАТО", – заявил генсек.

Он также упомянул о долгосрочном финансовом обязательстве, вопросах взаимосовместимости, доставке западных истребителей как примеры того, как Альянс движет Украину к НАТО и делает "все проще для них стать членом, когда будет правильное время".

Как известно, на вашингтонском саммите НАТО не ожидается приглашение Украине присоединиться к Альянсу.

Как рассказывала "Европейская правда", в ночь на среду президент США объявил о предоставлении Украине новых систем Patriot, однако оказалось, что не все объявленные поставки являются новыми.

Впоследствии в Белом доме объяснили, какие еще системы ПВО они предоставят Украине.