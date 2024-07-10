Голова Генштабу Польщі закликав готувати армію до повномасштабного конфлікту
Начальник Генерального штабу Війська Польського генерал Вєслав Кукула заявив, що Польща повинна готувати свою армію до повномасштабного конфлікту.
Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Reuters.
У відповідь на повномашстабне вторгнення РФ в Україну Варшава збільшила витрати на оборону до більш ніж 4% від свого ВВП.
"Сьогодні нам потрібно готувати наші сили до повномасштабного конфлікту, а не до конфлікту асиметричного типу", – заявив Кукула на пресконференції.
За його словами, це змушує Варшаву знайти хороший баланс між прикордонною місією та підтриманням інтенсивності навчання в армії.
Кукула також сказав, що нинішній високий інтерес кандидатів до служби в армії ставить перед ним дилему, чи варто набирати більше новобранців, ніж передбачено бюджетом, за рахунок закупівель військової техніки. За його словами, очікують, що інтерес до служби почне різко знижуватися з 2027 року.
Виступаючи на тому ж заході, заступник міністра оборони Павел Бейда заявив, що з серпня кількість військовослужбовців, які охороняють східний кордон Польщі, буде збільшена до 8 тисяч з нинішніх 6 тисяч, з додатковою підтримкою з 9 тисяч чоловік, який може бути висунутий протягом 48 годин.
Напередодні США оголосили про надання Польщі другого військового кредиту на 2 мільярди доларів в рамках масштабної програми модернізації, яка включатиме закупівлю американського оборонного обладнання.
Раніше прем'єр Польщі Дональд Туск підтвердив, що Польща, Литва, Латвія та Естонія закликали Євросоюз побудувати оборонну лінію вздовж кордону з Росією і Білоруссю.
Нагадаємо, у січні міністри оборони Естонії, Латвії та Литви схвалили створення спільної балтійської зони оборони на східному кордоні, де країни межують із Росією та Білоруссю.