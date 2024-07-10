Глава Генштаба Польши призвал готовить армию к полномасштабному конфликту

Начальник Генерального штаба Войска Польского генерал Веслав Кукула заявил, что Польша должна готовить свою армию к полномасштабному конфликту.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Reuters.

В ответ на полномасштабное вторжение РФ в Украину Варшава увеличила расходы на оборону до более чем 4% от своего ВВП.

"Сегодня нам нужно готовить наши силы к полномасштабному конфликту, а не к конфликту асимметричного типа", – заявил Кукула на пресс-конференции.

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По его словам, это заставляет Варшаву найти хороший баланс между пограничной миссией и поддержанием интенсивности обучения в армии.

Кукула также сказал, что нынешний высокий интерес кандидатов к службе в армии ставит перед ним дилемму, стоит ли набирать больше новобранцев, чем предусмотрено бюджетом, за счет закупок военной техники. По его словам, ожидают, что интерес к службе начнет резко снижаться с 2027 года.

Выступая на том же мероприятии, заместитель министра обороны Павел Бейда заявил, что с августа количество военнослужащих, охраняющих восточную границу Польши, будет увеличено до 8 тысяч с нынешних 6 тысяч, с дополнительной поддержкой из 9 тысяч человек, который может быть выдвинут в течение 48 часов.

Накануне США объявили о предоставлении Польше второго военного кредита на 2 миллиарда долларов в рамках масштабной программы модернизации, которая будет включать закупку американского оборонного оборудования.

Ранее премьер Польши Дональд Туск подтвердил, что Польша, Литва, Латвия и Эстония призвали Евросоюз построить оборонительную линию вдоль границы с Россией и Беларусью.

Напомним, в январе министры обороны Эстонии, Латвии и Литвы одобрили создание совместной балтийской зоны обороны на восточной границе, где страны граничат с Россией и Беларусью.