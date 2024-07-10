У Боснії змінять закон про трансплантацію, аби врятувати життя 22-річного чоловіка

Парламент Федерації Боснії і Герцеговини – суб’єкта у складі Боснії і Герцеговини – в середу, 10 липня, терміново змінив закон про трансплантацію, аби дозволити 22-річному чоловіку отримати донорський орган не від родича.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на балканську службу "Радіо Свобода".

Необхідність змінити закон викликала історія 22-річного Аднана Семіча з Мостара, який потребує пересадки печінки. Донором зголосився стати чоловік із Сербії, але чинне законодавство ФБіГ не дозволяє донорство живої людини, якщо вона не є родичем пацієнта.

Поправки, ініційовані урядом Боснії, одноголосно ухвалили 85 членів Палати представників – нижньої палати парламенту.

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До кінця дня, як очікується, їх схвалить верхня Палата народів, після чого підпише президент ентитету і вони набудуть чинності.

Змінений закон не лише дозволить трансплантацію від людини, яка не є родичем або членом подружжя пацієнта, а й передбачає створення спеціальної комісії, яка зможе розглядати особливі умови донорства у ФБіГ.

У 2022 році в італійській провінції Піза лікарі провели операцію з пересадки печінки від жінки, яка померла у віці 100 років і 10 місяців і, таким чином, стала найстаршим донором у світі.