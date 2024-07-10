В Боснии изменят закон о трансплантации, чтобы спасти жизнь 22-летнего мужчины

Парламент Федерации Боснии и Герцеговины – субъекта в составе Боснии и Герцеговины – в среду, 10 июля, срочно изменил закон о трансплантации, чтобы позволить 22-летнему мужчине получить донорский орган не от родственника.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на балканскую службу "Радио Свобода".

Необходимость изменить закон вызвала история 22-летнего Аднана Семича из Мостара, который нуждается в пересадке печени. Донором вызвался стать мужчина из Сербии, но действующее законодательство ФБиГ не позволяет донорство живого человека, если он не является родственником пациента.

Поправки, инициированные правительством Боснии, единогласно приняли 85 членов Палаты представителей – нижней палаты парламента.

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До конца дня, как ожидается, их одобрит верхняя Палата народов, после чего подпишет президент энтитета и они вступят в силу.

Измененный закон не только позволит трансплантацию от человека, который не является родственником или супругом пациента, но и предусматривает создание специальной комиссии, которая сможет рассматривать особые условия донорства в ФБиГ.

В 2022 году в итальянской провинции Пиза врачи провели операцию по пересадке печени от женщины, которая умерла в возрасте 100 лет и 10 месяцев и, таким образом, стала самым пожилым донором в мире.