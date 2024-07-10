Сийярто видит "шанс для мира" в Украине в случае победы Трампа

Венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто заявил, что в случае победы Дональда Трампа на президентских выборах в США "шанс на мир" в Украине может возрасти.

Такое он сказал в интервью агентству Reuters, сообщает "Европейская правда".

Сийярто оправдал "миротворческие вояжи" своего шефа, венгерского премьера Виктора Орбана, заявив, что целью Венгрии является прекращение войны путем "мирных переговоров" с участием России и Украины.

"Я думаю, что должно произойти очень сильное внешнее воздействие, чтобы заставить их хотя бы начать переговоры. Кто имеет шанс на это в ближайшем будущем? Только президент Трамп, если его изберут", – считает он.

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Глава венгерского МИД добавил, что в Будапеште "видят шанс на мир, если президент Трамп победит".

"Мы видим шанс для хороших венгерско-американских отношений, если победит президент Трамп", – отметил Сийярто.

Как известно, экс-президент США обещал в случае победы на выборах добиться "прекращения войны" в Украине еще до вступления в должность в январе 2025 года, а еще раньше – говорил, что у него на это уйдут "24 часа".

По данным СМИ, для воплощения этих идей в команде Трампа якобы серьезно рассматривают вариант "сделки с Кремлем", которая означала бы отказ от вступления Украины и Грузии в НАТО и территориальные уступки Украины.

Тем временем в ЕС заговорили о наказании Венгрии и правительства Виктора Орбана за его международную активность, в том числе – за фейковое "посредничество" по прекращению войны в Украине.