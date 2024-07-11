Деньги и членство: детали решений саммита НАТО в поддержку Украины

Саммит НАТО 2024 года в Вашингтоне, в отличие от прошлогодней вильнюсской встречи, не был сконцентрирован на Украине. Для президента США Джо Байдена этот саммит имел также предвыборный вес, и было важно избежать конфликтов и публичных споров, в том числе со стороны Украины.

А Киев передал в Брюссель сигналы, что хотя мы продолжаем считать, что Украина должна получить больше – но на этот раз не будем идти на демарши.

Словом, все согласились сохранить статус-кво.

О том, какие же решения приняли на саммите НАТО в поддержку Украины, читайте в статье редактора "Европейской правды" Сергея Сидоренко (из Вашингтона) НАТО неизбежно: что означает решение саммита о членстве Украины в Альянсе и 40 млрд для ВСУ. Далее – краткое ее изложение.

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За несколько дней до саммита из Вашингтона начали поступать новости о резком изменении позиции США относительно формулировок для Украины. Ранее Соединенные Штаты выступали против фразы о том, что движение Украины к членству является "необратимым" процессом.

Но накануне саммита, неожиданно для других союзников, Вашингтон изменил свое мнение на 180º, и "необратимость" вернулась в текст решения, хотя и в несколько иной формулировке, чем друзья Украины предлагали изначально.

Итак, этот пункт решения саммита начинается с амбициозного, но декларативного утверждения "Будущее Украины – в НАТО", после чего Альянс берет на себя конкретное обязательство:

"Мы будем и дальше поддерживать (Украину) на ее необратимом пути к полной евроатлантической интеграции, включающей членство в НАТО".

Не будет преувеличением сказать, что принятое в Вашингтоне решение стало еще одной точкой невозврата в интеграции Украины в НАТО.

То, что Украина стремится быть членом Альянса, не требует лишних доказательств. Это подтверждают все опросы общественного мнения. В конце концов, это является положением Конституции Украины.

У читателей может возникнуть вопрос: неужели Трамп не сможет "выбросить на помойку" решение саммита по Украине и поставить ультиматум с требованием об отказе Украины от своего будущего в Альянсе?

Короткий ответ: нет, это почти нереально. Теоретически такая возможность есть, но на практике после решения Вашингтонского саммита это будет чрезвычайно трудно сделать.

Также решение НАТО дает сигнал Путину о том, что намерение Альянса относительно вступления Украины является вполне серьезным. Это не формальность.

Еще один блок вашингтонского решения, посвященный Украине, касается финансирования. Здесь достигнутый результат оставляет гораздо больше неопределенности.

Причем, на первый взгляд, все звучит очень позитивно: саммит НАТО согласовал план финансирования обороны Украины на 2025 год, и члены Альянса единодушно взяли на себя обязательства относительно того, что Украина получит "базовое финансирование в размере как минимум 40 млрд евро в течение следующего года". Речь идет именно о минимальной сумме, фактическая помощь союзников может быть больше. Также в НАТО отметили долгосрочную поддержку Украины: суммы финансирования на 2025, 2026 и последующие годы будут определять дополнительно.

Договоренность о сумме помощи на 2025 год не включает главного: распределения денег между странами.

Похоже, что единственная достигнутая договоренность, да и то неофициально – это распределение расходов 50/50 между США и остальными членами НАТО. А как будут делить эту сумму "остальные" и что будет в случае проблем с американской составляющей – остается открытым вопросом.

В самом Альянсе, впрочем, делятся позитивными ожиданиями и напоминают, что норма об оборонных расходах в размере 2% ВВП также не является юридически обязывающей. Но публичное давление, а также политическое давление Вашингтона (а здесь к нему добавляется еще и Берлин) позволяют достигать результатов.

Поэтому деньги для Украины также должны быть.

А "Европейская правда" продолжает следить за решениями, которые принимают на саммите НАТО, в том числе в отношении Украины.

Подробнее – в материале Сергея Сидоренко (из Вашингтона) НАТО неизбежно: что означает решение саммита о членстве Украины в Альянсе и 40 млрд для ВСУ.