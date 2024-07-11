Прем’єр Британії після зустрічі з Байденом запевнив, що той "у хорошій формі"

Новий британський прем’єр-міністр Кір Стармер стверджує, що президент США під час зустрічі з ним був "у хорошій формі" на тлі спекуляцій про його погане здоров’я та закликів знятись із президентських виборів.

Як повідомляє "Європейська правда", своєю оцінкою Стармер поділився в інтерв’ю BBC.

На запитання, чи був Байден підстаркуватим, британський прем'єр відповів "ні" та натомість похвалив президента США за те, що він "продемонстрував неймовірне лідерство".

За словами Стармера, Байден був обізнаний у всіх деталях і "в темпі пройшовся по низці питань".

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"Ми обговорили багато питань – стратегічні питання, міжнародні питання, а не лише Україну. Він був у хорошій формі", – запевнив прем'єр Британії.

Він додав, що зустріч із американським президентом дала можливість "чітко заявити про особливі відносини і про нашу давню прихильність до НАТО".

На Джо Байдена в останні тижні тиснуть, зокрема і в його Демократичній партії, через занепокоєння його здоров'ям і здатністю брати участь у президентських виборах 2024 року.

8 липня Байден запевнив донорів кампанії, що не зніметься з виборів, та запропонував більше не повертатись до невдалих дебатів та зосередити зусилля на перемозі.

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