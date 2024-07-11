Премьер Британии после встречи с Байденом заверил, что тот "в хорошей форме"

Новый британский премьер-министр Кир Стармер утверждает, что президент США во время встречи с ним был "в хорошей форме" на фоне спекуляций о его плохом здоровье и призывов сняться с президентских выборов.

Как сообщает "Европейская правда", своей оценкой Стармер поделился в интервью BBC.

На вопрос, был ли Байден престарелым, британский премьер ответил "нет" и вместо этого похвалил президента США за то, что он "продемонстрировал невероятное лидерство".

По словам Стармера, Байден был осведомлен во всех деталях и "в темпе прошелся по ряду вопросов".

Реклама:

"Мы обсудили много вопросов – стратегические вопросы, международные вопросы, а не только Украину. Он был в хорошей форме", – заверил премьер Британии.

Он добавил, что встреча с американским президентом дала возможность "четко заявить об особых отношениях и о нашей давней приверженности к НАТО".

На Джо Байдена в последние недели давят, в том числе и в его Демократической партии, из-за беспокойства о его здоровье и способности участвовать в президентских выборах 2024 года.

8 июля Байден заверил доноров кампании, что не снимется с выборов, и предложил больше не возвращаться к неудачным дебатам и сосредоточить усилия на победе.

Читайте также: Неизбывный Джо: как в США разгорелась дискуссия о замене Байдена на выборах и что этому мешает.