ЗМІ дізнались про візити до Білого дому лікаря-невролога, там кажуть, що він приходив не до Байдена 

Американські ЗМІ дізналися, що до Білого дому цьогоріч приходив фахівець-невролог та щонайменш одного разу мав зустріч з лікарем президента Джо Байдена; у Білому домі заявили, що президент проходив такий огляд лиш у рамках щорічного медогляду.

Про це повідомляє CNN, пише "Європейська правда".

Згідно з документацією про відвідувачів Білого дому, у січні та у березні до будівлі приходив високопрофесійний фахівець-невролог Кевін Каннард з Національного військово-медичного центру ім. Волтера Ріда та мав зустрічі з лікарем президента Кевіном О’Коннором.

Зустрічей у 2024 році було всього три – 17 і 26 січня та 28 березня. Загалом Каннард приходив до Білого дому вже щонайменш вісім разів – починаючи з серпня 2023 року. Проте лише щодо зустрічі 17 січня чітко вказано, що Каннард приходив саме до О’Коннора.

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Ця інформація привернула чималу увагу на тлі підвищеної уваги до віку та здоров’я Джо Байдена після резонансних дебатів з Дональдом Трампом.

Коли почався розголос, О’Коннор вдався до нестандартного кроку та розкрив деякі деталі щодо візиту фахівця. Він зазначив, зокрема, що Байден не проходив огляд у невролога за межами стандартного щорічного медогляду.

Щодо Каннарда він надав пояснення, що до пандемії та після пандемії той регулярно проводив заходи за своїм профілем на підтримку тисяч військовослужбовців, які так чи інакше задіяні у підтримці діяльності Білого дому – категорії, яка нерідко має певні неврологічні проблеми внаслідок особливостей професії, – і візити Каннарда пов’язані саме з цією практикою.

О’Коннор розкрив також, що Байден проходив огляд у Каннарда у рамках щорічного медогляду і результати завжди включалися у загальний результат медогляду.

Схожий коментар надав журналістам речник Білого дому Ендрю Бейтс.

"Дуже різні фахівці з закладу ім. Волтера Ріда відвідують Білий дім, щоб опікуватись тисячами військовослужбовців, які там задіяні", – сказав він, зазначивши також, що Байден не проходив додатковий огляд у невролога окрім як у рамках стандартного щорічного медогляду.

Речниця Карін Жан-П’єр не стала підтверджувати ім’я фахівця, яке пролунало у ЗМІ, та наголосила, що Джо Байден ніколи не проходив лікування від хвороби Паркінсона.

Лист-висновок від лікаря О’Коннора після останнього медогляду Байдена у лютому містить інформацію, що його оглядали низка профільних лікарів, серед яких невролог, і тоді окремо проаналізували можливі причини скутої ходи президента, яку помічають за ним ще з 2021 року. Команда дійшла висновку, що це віковий прояв, не пов’язаний з якимись неврологічними захворюваннями, і немає ніяких підозр на хворобу Паркінсона, розсіяний склероз тощо.

8 липня Байден знову запевнив донорів кампанії, що не зніметься з виборів, та запропонував більше не повертатись до невдалих дебатів та зосередити зусилля на перемозі.

Також Байден надіслав листа демократам Конгресу США, заявивши про наміри залишити свою кандидатуру на виборах попри публічний спротив кількох конгресменів.

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