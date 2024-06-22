Албанію звинуватили у зловживанні коштами ЄС на 33 млн євро

Управління Європейського Союзу по боротьбі з шахрайством (OLAF) заявило в п'ятницю, що близько 33 мільйонів євро коштів, призначених для допомоги албанським сільським громадам, що перебувають у скрутному становищі, були використані не за призначенням.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Balkan Insight.

Очевидно, що гроші були розтрачені корупційним шляхом Албанським національним агентством з розвитку сільських територій, яке керувало проєктом.

OLAF порадила Європейській Комісії заблокувати ще близько 112 мільйонів євро, призначених для наступної фази Інструменту допомоги сільському розвитку країн-кандидатів на вступ до ЄС (PARD).

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"Після низки складних слідчих дій, включаючи цифровий криміналістичний пошук документів, пов'язаних з одержувачами IPARD II, ARDA та іншими економічними операторами, OLAF виявив кілька серйозних порушень на етапі виділення грантів та реалізації кількох проєктів", – йдеться в повідомленні.

"За результатами розслідування OLAF рекомендував Європейській Комісії визнати частину фінансування Першого та Другого конкурсів заявок IPARD II на суму 33 мільйони євро неправомірною", – додається у повідомленні.

"OLAF також рекомендував ЄС запобігти нецільовому витрачанню 112 мільйонів євро з майбутнього фінансування (IPARD III) для Албанії, доки не будуть вжиті заходи для захисту фінансових інтересів ЄС від будь-якої незаконної діяльності", – заявили в управлінні.

OLAF виявила три основні способи маніпулювання процесом надання грантів: по-перше, перспективним заявникам, деякі з яких шукали сотні тисяч євро для фінансування бізнес-ідей, рекомендували скористатися послугами місцевої консалтингової компанії, яка "вимагала значну частину їхнього гранту" за сприяння в укладанні контракту.

По-друге, конкурсний процес був сфальсифікований шляхом подання фальшивих пропозицій; нарешті, ціни на інвестиції були завищені, а деякі бенефіціари порушили свої контрактні зобов'язання.

Попереднє розслідування, опубліковане BIRN, показало, що розслідування OLAF почалося з того, що один із заявників, який вважав, що йому несправедливо відмовили у наданні гранту, повідомив про це албанську прокуратуру та Управління ЄС з боротьби з шахрайством. Албанська прокуратура офіційно все ще розслідує цю справу, але без особливого прогресу.

OLAF підкреслила, що, "враховуючи можливу злочинну діяльність, виявлену під час розслідування, OLAF також надіслала копію своїх висновків до судових органів Албанії".

На початку червня в Албанії спалахнули протести проти прем'єра Еді Рами із закликом до нього піти у відставку: демонстранти підпалили шини й закидали поліцію камінням після того, як в розслідуванні італійських журналістів з'явилися звинувачення в причетності посадовця до організованої злочинності та корупції.

У лютому кілька тисяч прихильників албанської опозиції влаштували акцію протесту в Тирані, звинувачуючи уряд країни в корупції.