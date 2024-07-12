Якою буде політика США за перемоги Трампа: аналіз програми республіканців

"Чоловікам і жінкам Америки, про яких забули" – саме їм Республіканська партія США присвятила свою нову політичну програму "Зробімо Америку знову величною".

Програма підготовлена до виборів 2024 року та передбачає надання пріоритету інтересам США, а також "повернення до здорового глузду".

Делегати партії проголосують за запропоновану платформу на своєму з'їзді 15-18 липня, де вони також мають офіційно висунути Дональда Трампа кандидатом у президенти від Республіканської партії.

Про політику Сполучених Штатів у разі перемоги Дональда Трампа на президентських виборах, а також республіканців – у Конгресі, читайте в статті журналістки "Голосу Америки" Марії Ульяновської "Америка передусім" та мир у Європі: як республіканці планують змінити курс США. Далі – стислий її виклад.

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Нація перебуває у серйозному занепаді – так починає свою програму Республіканська партія США.

"Наше майбутнє, наша ідентичність і сам наш спосіб життя під загрозою, як ніколи раніше", – йдеться у документі.

Республіканці згадують, як у XX столітті США перемогли нацизм і фашизм, а згодом і радянський комунізм у холодній війні. Партія закликає виборців повернутися до того самого "американського духу", який привів до перемоги над усіма викликами минулого.

Для цього політики пропонують америкоцентричний підхід: розв'язати внутрішні проблеми перед тим, як допомагати іншим.

Зовнішня політика республіканців викладена коротко. Вона зосереджена на захисті передовсім інтересів та кордонів США і передбачає "досягнення миру силою".

Партія обіцяє підтримувати Ізраїль у досягненні миру на Близькому Сході, сприяти сильним та суверенним націям в Індо-Тихоокеанському регіоні та протидіяти Китаю.

Ані Росію, ані Україну напряму в документі не згадують.

Партія також збирається відновити мир у Європі, однак деталей щодо того, як цього досягатимуть, – немає.

Республіканці обіцяють зробити армію США найбільш "потужною, смертоносною та сучасною" силою у світі і побудувати власний протиракетний "залізний купол".

Ще один ключовий пріоритет республіканської програми – захист американського кордону та країни від нелегальних мігрантів. Республіканці пропонують запровадити найбільшу програму депортації в американській історії.

Республіканці обіцяють перенаправити кошти з утримання нелегальних мігрантів на забезпечення ветеранів.

Політика Республіканської партії щодо економіки також проходить під гаслом "Америка передусім" і передбачає пріоритет внутрішньому виробництву.

Також партія пропонує знизити інфляцію, зменшити податки для робітників та скасувати податки на чайові для працівників ресторанного бізнесу.

Республіканці гарантуватимуть, що дітей навчатимуть основ, таких як читання, історія, природознавство та математика, "а не лівій пропаганді". Закладам, які викладають критичну расову теорію, радикальну гендерну ідеологію та "інший неприпустимий расовий, сексуальний або політичний зміст", зменшать федеральне фінансування.

Партія пропонує притягнути до відповідальності тих, хто зловживав повноваженнями уряду, щоб "несправедливо переслідувати своїх політичних опонентів".

Для цього планують розсекретити державні документи, знайти і звільнити "корумпованих" працівників.

Більше про програму американських республіканців – в матеріалі Марії Ульяновської "Америка передусім" та мир у Європі: як республіканці планують змінити курс США.