Какой будет политика США при победе Трампа: анализ программы республиканцев

"Мужчинам и женщинам Америки, о которых забыли" – именно им Республиканская партия США посвятила свою новую политическую программу "Сделаем Америку снова величественной".

Программа подготовлена к выборам 2024 года и предусматривает предоставление приоритета интересам США, а также "возвращение к здравому смыслу".

Делегаты партии проголосуют за предложенную платформу на своем съезде 15-18 июля, где они также должны официально выдвинуть Дональда Трампа кандидатом в президенты от Республиканской партии.

О политике Соединенных Штатов в случае победы Дональда Трампа на президентских выборах, а также республиканцев – в Конгрессе, читайте в статье журналистки "Голоса Америки" Марии Ульяновской "Америка прежде всего" и мир в Европе: как республиканцы планируют изменить курс США. Далее – краткое ее изложение.

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Нация находится в серьезном упадке – так начинает свою программу Республиканская партия США.

"Наше будущее, наша идентичность и сам наш образ жизни под угрозой, как никогда раньше", – идет речь в документе.

Республиканцы вспоминают, как в XX веке США победили нацизм и фашизм, а впоследствии и советский коммунизм в холодной войне. Партия призывает избирателей вернуться к тому самому "американскому духу", который привел к победе над всеми вызовами прошлого.

Для этого политики предлагают америкоцентричный подход: решить внутренние проблемы перед тем, как помогать другим.

Внешняя политика республиканцев изложена кратко. Она сосредоточена на защите прежде всего интересов и границ США и предусматривает "достижение мира силой".

Партия обещает поддерживать Израиль в достижении мира на Ближнем Востоке, способствовать сильным и суверенным нациям в Индо-Тихоокеанском регионе и противодействовать Китаю.

Ни Россию, ни Украину напрямую в документе не упоминают.

Партия также собирается восстановить мир в Европе, однако деталей относительно того, как этого будут достигать, – нет.

Республиканцы обещают сделать армию США наиболее "мощной, смертоносной и современной" силой в мире и построить собственный противоракетный "железный купол".

Еще один ключевой приоритет республиканской программы – защита американской границы и страны от нелегальных мигрантов. Республиканцы предлагают ввести крупнейшую программу депортации в американской истории.

Республиканцы обещают перенаправить средства с содержания нелегальных мигрантов на обеспечение ветеранов.

Политика Республиканской партии в отношении экономики также проходит под лозунгом "Америка прежде всего" и предусматривает приоритет внутреннему производству.

Также партия предлагает снизить инфляцию, уменьшить налоги для рабочих и отменить налоги на чаевые для работников ресторанного бизнеса.

Республиканцы будут гарантировать, что детей будут учить основам, таким как чтение, история, естествознание и математика, "а не левой пропаганде". Учреждениям, которые преподают критическую расовую теорию, радикальную гендерную идеологию и "другое недопустимое расовое, сексуальное или политическое содержание", уменьшат федеральное финансирование.

Партия предлагает привлечь к ответственности тех, кто злоупотреблял полномочиями правительства, чтобы "несправедливо преследовать своих политических оппонентов".

Для этого планируют рассекретить государственные документы, найти и уволить "коррумпированных" работников.

Больше о программе американских республиканцев – в материале Марии Ульяновской "Америка прежде всего" и мир в Европе: как республиканцы планируют изменить курс США.