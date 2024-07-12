МЗС Росії "шкода", що Вірменія взяла участь у саміті НАТО

Заступник глави МЗС РФ Михайло Галузін заявив, що у Росії викликає великий жаль участь Вірменії в саміті НАТО у Вашингтоні.

Його заяву наводить російське пропагандистське агентство "РИА Новости", пише "Європейська правда".

За словами Галузіна, "поглиблюючи такими темпами співробітництво з тими, чия мета – стратегічна поразка Росії, Єреван своїми руками ризикує серйозно дестабілізувати ситуацію на Південному Кавказі, завдаючи шкоди, зокрема, власній безпеці".

"Думаю, досвідчені фахівці і політики у Вірменії розуміють можливі наслідки від таких необачних кроків", – сказав він.

Реклама:

"У Вірменії вважають за краще нарощувати взаємодію з НАТО або окремими учасниками Альянсу, особливо щодо впровадження натівських стандартів, закупівель озброєнь або проведення спільних заходів бойової підготовки, не кажучи вже про участь у саміті цього військово-політичного блоку, який проходить у Вашингтоні. Це не може не викликати нічого, крім крайнього жалю", – заявив заступник глави МЗС РФ.

Він при цьому нагадав, що Вірменія залишається членом ОДКБ і виступає учасником численних двосторонніх домовленостей у військовій і військово-технічній сферах.

Вірменія наприкінці червня підтвердила свою участь у саміті Північноатлантичного Альянсу у Вашингтоні.

Нагадаємо, кілька місяців тому у Вірменії почали дуже обережно говорити про курс на можливе членство у ЄС.

А нещодавно з вуст керівництва Вірменії почали лунати заяви про вихід з ОДКБ, який де-юре ще не стався, а де-факто вже відбувся. "ЄвроПравда" писала про це у статті.