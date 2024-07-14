В ЄС прокоментували замах на Трампа

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн та топдипломат ЄС Жозеп Боррель відреагували на замах на експрезидента США Дональда Трампа.

Свої заяви вони опублікували в X (Twitter), повідомляє "Європейська правда".

Зокрема, фон дер Ляєн зазначила, що "глибоко шокована" стріляниною, що сталася під час передвиборчого мітингу за участі Трампа.

"Я бажаю Дональду Трампу якнайшвидшого одужання і висловлюю свої співчуття родині невинної жертви. Політичному насильству немає місця в демократії", – підкреслила вона.

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Своєю чергою Боррель рішуче засудив напад на Трампа.

"Вкотре ми стаємо свідками неприйнятних актів насильства проти політичних діячів", – додав він.

Президент України Володимир Зеленський, коментуючи замах на Трампа, побажав йому швидкого одужання.

Федеральне бюро розслідувань США встановило особу нападника, який скоїв замах на Трампа. Ним виявився 20-річний Метью Крукс.

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