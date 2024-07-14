В ЕС прокомментировали покушение на Трампа

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и топ-дипломат ЕС Жозеп Боррель отреагировали на покушение на экс-президента США Дональда Трампа.

Свои заявления они опубликовали в X (Twitter), сообщает "Европейская правда".

В частности, фон дер Ляйен отметила, что "глубоко шокирована" стрельбой, произошедшей во время предвыборного митинга с участием Трампа.

"Я желаю Дональду Трампу скорейшего выздоровления и выражаю свои соболезнования семье невинной жертвы. Политическому насилию нет места в демократии", – подчеркнула она.

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В свою очередь Боррель решительно осудил нападение на Трампа.

"В который раз мы становимся свидетелями неприемлемых актов насилия против политических деятелей", – добавил он.

Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя покушение на Трампа, пожелал ему скорейшего выздоровления.

Федеральное бюро расследований США установило личность нападавшего, который совершил покушение на Трампа. Им оказался 20-летний Мэтью Крукс.

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