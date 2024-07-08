Глава польського уряду Дональд Туск заявив, що Польща залучить союзників по НАТО для обговорення можливого збиття російських ракет і дронів над територією України.

Про це він сказав на спільному брифінгу з Володимиром Зеленським у Варшаві в понеділок, повідомляє "Європейська правда".

Президент Зеленський та глава уряду Польщі Туск у понеділок підписали угоду про співпрацю у сфері безпеки. Зеленський повідомив, що угода передбачає положення про розробку механізму збиття в повітряному просторі України російських ракет та дронів, які випущені в напрямку Польщі.

Туск заявив, що Польща відкрита до такої ініціативи, однак, за його словами, це потребує співпраці та схвалення з боку НАТО.

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"Ми тривалий час розмовляємо про ідею, яка народилася в Польщі – про ідею реагування НАТО на ракетні атаки, якщо йдеться про ракети, які прямують в напрямку Польщі та ще перебувають на території України. З такою думкою, щоб пробувати їх збити, не чекаючи, коли вони залетять на натовську територію, а ще над українською землею. І це здається абсолютно логічним.

Польща була першою країною, яка почала про це з Україною це говорити. Ми потребуємо для цього однозначної співпраці в рамках НАТО, бо такого роду акції все-таки вимагають спільної натовської відповідальності", – сказав Дональд Туск.

Він додав, що в інтересах Польщі та України є те, аби "все, що стосується нашої спільної безпеки, наших спільних дій, мало штамп міжнародної солідарності, зокрема натовської".

"Ми до цього відкриті. Логіка показує, що це було б набагато ефективніше. Але ми собі не робимо ілюзій, що це легке рішення. Тому в документі ми записали бажання, потребу такої розмови. Включимо до цієї розмови союзників з інших держав НАТО. Справу трактуємо як серйозну, відкриту – але ще не завершену. Я буду розмовляти, і президент Дуда буде розмовляти з нашими союзниками в позитивному дусі, щоб спільно з нами подумати, як організувати цього роду дії", – резюмував Туск.

Як повідомляла "ЄП", безпекова угода України і Польщі містить домовленість про створення Українського легіону – підрозділу, у якому зможуть пройти вишкіл на території Польщі громадяни України у Європі, щоб стати до лав Сил оборони України.