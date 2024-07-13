Глава МЗС Польщі прокоментував можливість збиття ракет РФ над Україною

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що Варшава розглядає пропозицію Києва збивати російські ракети, що прямують до польської території, поки вони ще перебувають в українському повітряному просторі.

Про це він сказав в інтерв'ю Американському інституту підприємництва у Вашингтоні, його слова наводить BBC, пише "Європейська правда".

Ця пропозиція була включена до спільної оборонної угоди між двома країнами, підписаної під час візиту президента Володимира Зеленського до Варшави на початку цього тижня.

"На цьому етапі це ідея. У нашій угоді сказано, що ми вивчимо цю ідею", – сказав Сікорський.

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Він підкреслив, що Польща є прифронтовой державою, і російські ракети порушують її повітряний простір.

"Наша дилема полягає в наступному. Якщо ми будемо збивати їх лише тоді, коли вони входять у наш повітряний простір, то уламки становлять загрозу для наших громадян і для нашої власності. А українці кажуть: "Будь ласка, ми не заперечуємо, робіть це над нашим повітряним простором, коли є неминуча загроза їхнього входу на територію Польщі", – сказав міністр.

"На мою думку, це самооборона, але ми вивчаємо цю ідею", – додав Сікорський.

Раніше цього тижня міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що Варшава проконсультується зі своїми союзниками по НАТО і повинна отримати їхню згоду, перш ніж намагатися збивати будь-які російські ракети.

"Якщо буде таке рішення, то це може бути лише рішення союзників. Це ніколи не буде одноосібним рішенням", – сказав Косіняк-Камиш в інтерв'ю польському телеканалу TVN.

"Ключовою є думка Сполучених Штатів, які досить скептично налаштовані в цьому питанні, тому Польща, безумовно, не прийме такого рішення самостійно", – додав він.

Глава польського уряду Дональд Туск заявляв, що Польща залучить союзників по НАТО до обговорення можливого збиття російських ракет і дронів над територією України.