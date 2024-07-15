В Венеции рассказали, сколько удалось заработать за время действия программы с платным въездом

В итальянской Венеции накануне завершилась пилотная программа, которая предусматривала взимание платы с туристов за въезд в город.

Об этом сообщает AP, информирует "Европейская правда".

Согласно подсчетам агентства на основе данных от городских властей, за 2,5 месяца действия программы налог в размере 5 евро заплатили почти 450 тысяч туристов, что принесло городу около 2,2 миллиона евро.

Чиновники заявляют, что деньги будут использованы на основные услуги, которые стоят дороже в городе, пронизанном каналами, в частности, на вывоз мусора и благоустройство.

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Чиновники обещали большие штрафы для нарушителей, но в конце концов во время проверок на пунктах въезда не было выписано ни одного штрафа, который варьировался от 8 500 до 20 800 евро в день в течение этого периода.

Главный туристический чиновник города Симоне Вентурини отметил, что сбор будет продлен и увеличен. По словам представителя города, рассматривается предложение удвоить сбор до 10 евро в следующем году.

В то же время у программы есть и оппоненты, которые назвали эксперимент провальным.

Несколько десятков активистов собрались в субботу у железнодорожного вокзала Санта-Лючия в знак протеста против сбора, который, по их словам, не смог уменьшить количество туристов в пиковые дни, как это предполагалось.

Противники плана говорят, что он не смог сделать город более пригодным для жизни жителей, как планировалось.

Многие баннеры на субботнем протесте также свидетельствовали о растущем беспокойстве системой электронного и видеонаблюдения, которую город ввел в 2020 году для мониторинга данных мобильных телефонов людей, прибывающих в город, что является основой системы контроля за туризмом.

Плакаты содержали предупреждение об использовании персональных данных и отсутствие конфиденциальности данных.

А с весны 2024 года Венеция в тестовом режиме ввела платный въезд в город в пиковое время наплыва туристов для тех, кто не остается на ночлег.

Также в июне в Венеции вступили в силу новые правила, запрещающие использование громкоговорителей и ограничивающие размер туристических групп до 25 человек.