Європарламент відхилив пропозицію групи Орбана засудити замах на Трампа

Європарламент на засіданні у середу, 17 липня, відхилив пропозицію ультраправої політичної групи "Патріоти за Європу" засудити замах на експрезидента США Дональда Трампа.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AFP.

Більшість у 720-місному Європарламенті відхилила пропозицію "Патріотів за Європу", яких зібрав угорський прем’єр Віктор Орбан, про те, щоб парламент виступив із заявою та ухвалив резолюцію у вересні.

Скептицизм Орбана щодо подальшої західної допомоги Україні, жорстка антиімміграційна позиція та заклики до меншої централізації влади в ЄС у Брюсселі збігаються з поглядами Трампа.

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До "Патріотів за Європу" увійшли депутати від партій Віктора Орбана та Марін Ле Пен. Наразі це третя за величиною сила в парламенті, яка налічує 84 депутати.

Раніше стало відомо, що Європарламент не підтримав призначення на посади віцепрезидентів представників двох нових ультраправих груп – "Патріотів за Європу" Віктора Орбана та "Європи суверенних націй" на чолі з "Альтернативою для Німеччини" ("АдН").

Замах на Трампа стався минулої суботи під час передвиборчого заходу. Федеральне бюро розслідувань США розглядає стрілянину як замах на вбивство, а також як "потенційний" внутрішній терористичний акт.

Детально про замах на Трампа – у статті Вбивчий мітинг Дональда Трампа: як замах на кандидата підірвав політику США.