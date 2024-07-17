Европарламент отклонил предложение группы Орбана осудить покушение на Трампа

Европарламент на заседании в среду, 17 июля, отклонил предложение ультраправой политической группы "Патриоты за Европу" осудить покушение на экс-президента США Дональда Трампа.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AFP.

Большинство в 720-местном Европарламенте отклонило предложение "Патриотов за Европу", которых собрал венгерский премьер Виктор Орбан, о том, чтобы парламент выступил с заявлением и принял резолюцию в сентябре.

Скептицизм Орбана относительно дальнейшей западной помощи Украине, жесткая антииммиграционная позиция и призывы к меньшей централизации власти в ЕС в Брюсселе совпадают со взглядами Трампа.

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В "Патриотов за Европу" вошли депутаты от партий Виктора Орбана и Марин Ле Пен. Сейчас это третья по величине сила в парламенте, которая насчитывает 84 депутата.

Ранее стало известно, что Европарламент не поддержал назначение на должности вице-президентов представителей двух новых ультраправых групп – "Патриотов за Европу" Виктора Орбана и "Европы суверенных наций" во главе с "Альтернативой для Германии" ("АдГ").

Покушение на Трампа произошло в минувшую субботу во время предвыборного мероприятия. Федеральное бюро расследований США рассматривает стрельбу как покушение на убийство, а также как "потенциальный" внутренний террористический акт.

Подробно о покушении на Трампа – в статье Убийственный митинг Дональда Трампа: как покушение на кандидата подорвало политику США.