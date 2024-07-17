Колишні суперники Трампа підтримали його на з'їзді республіканців

Колишні суперники Дональда Трампа у боротьбі за президентську номінацію Ніккі Гейлі і Рон Десантіс підтримали його кандидатуру під час з’їзду Республіканської партії США.

Про це повідомляє The Guardian, пише "Європейська правда".

Зокрема, Гейлі сказала, що Трамп "має мою рішучу підтримку, і крапка", додавши, що звертається до тих, "хто не погоджується з Дональдом Трампом на 100%".

"Вам не обов'язково погоджуватися з Трампом на 100%, щоб голосувати за нього. Повірте мені. Я не завжди погоджувалась із президентом Трампом. Але ми погоджуємося частіше, ніж не погоджуємося", – сказала вона.

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Гейлі також вказала, що за президентства Трампа кремлівський правитель Владімір Путін не напав на Україну, "бо знав, що Дональд Трамп сильний".

Десантіс також одразу дав зрозуміти, що підтримує Трампа: "Відправмо Джо Байдена на пенсію і повернімо Дональда Трампа в Білий дім".

Лише кілька місяців тому Гейлі та Десантіс були найвідомішими республіканцями, які критикували Трампа. Приміром, у січні Гейлі казала, що експрезидент "створив хаос" і показав, що очільник США "повинен мати моральну чистоту і знати різницю між правильним і неправильним".

Як відомо, на з'їзді Республіканської партії у понеділок Трамп отримав достатню кількість голосів, щоб стати кандидатом у президенти.

Крім того, Трамп обрав своїм імовірним віцепрезидентом сенатора від штату Огайо Джей Ді Венса.