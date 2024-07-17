Бывшие соперники Трампа поддержали его на съезде республиканцев

Соперники Дональда Трампа в борьбе за президентскую номинацию Никки Хейли и Рон Десантис поддержали его кандидатуру во время съезда Республиканской партии США.

Об этом сообщает The Guardian, пишет "Европейская правда".

В частности, Хейли сказала, что у Трампа "есть моя решительная поддержка, и точка", добавив, что обращается к тем, "кто не согласен с Дональдом Трампом на 100%".

"Вам не обязательно соглашаться с Трампом на 100%, чтобы голосовать за него. Поверьте мне. Я не всегда соглашалась с президентом Трампом. Но мы соглашаемся чаще, чем не соглашаемся", – сказала она.

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Хейли также указала, что при президентстве Трампа кремлевский правитель Владимир Путин не напал на Украину, "потому что знал, что Дональд Трамп сильный".

Десантис также сразу дал понять, что поддерживает Трампа: "Отправим Джо Байдена на пенсию и вернем Дональда Трампа в Белый дом".

Всего несколько месяцев назад Хейли и Десантис были самыми известными республиканцами, которые критиковали Трампа.

"Он создал хаос... Он заставил людей не любить и осуждать друг друга. Он оставил представление о том, что президент должен иметь моральную чистоту и знать разницу между правильным и неправильным, и он просто токсичен", – говорила Хейли о Трампе в январе.

Как известно, на съезде Республиканской партии в понедельник Трамп получил достаточное количество голосов, чтобы стать кандидатом в президенты.

Кроме того, Трамп выбрал своим вероятным вице-президентом сенатора от штата Огайо Джей Ди Венса.