Переважна більшість поляків вважає ситуацію в Україні загрозливою для Польщі

У Польщі 70% опитанних вважає нинішню ситуацію в Україні загрозою для суверенітету й незалежності країни, водночас 30% назвала її незначною або відсутньою.

Як пише "Європейська правда", про це свідчить дослідження Головного статистичного управління (GUS) Польщі щодо суспільних настроїв в країні у липні, повідомляє Укрінформ.

Згідно з опитуванням, 30,1% поляків назвали дуже великою загрозу для безпеки країни через ситуацію в Україні, тоді як 39,9% вважають її такою, що відповідає середньому рівню.

Ще 23,8% респондентів заявили, що ця загроза є незначною, а 6,2% опитанних взагалі не бачать такої загрози.

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Крім того, 73,4% поляків стверджують, що нинішня ситуація в Україні загрожує економічній ситуації в країні. З них 29,7% назвали її значною, 43,7% – посередньою, а 26,6% – незначною або взагалі відсутньою.

Раніше повідомляли, що з огляду на потенційну російську загрозу наступного року Польща збільшить до 5% ВВП розмір витрат на оборону.

Водночас начальник Генерального штабу Війська Польського генерал Вєслав Кукула заявив, що Польща повинна готувати свою армію до повномасштабного конфлікту.